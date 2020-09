Aux côtés d'applications musicales, Spotify et Deezer, de rencontres, Tinder, ou de jeux, Epic Games, figure aussi le groupe de médias européens 'News Media Europe'. Celui-ci compte parmi ses membres 'Vlaamse Nieuwsmedia', représentant en autres les groupes belges Mediafin (L'Echo, De Tijd) et Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad), signale De Tijd vendredi. La "Coalition pour l'équité entre applis" plaide pour la liberté de choix et une concurrence équitable dans l'écosystème des applications pour téléphones mobiles. Apple est accusé de contrôler les produits proposés dans son App Store. Les options des constructeurs d'applications sont limitées, et les développeurs sont contraints de passer par cette plateforme pour vendre leur produit. Or, Apple volerait les idées de ses concurrents, dénonce la coalition.

Apple prélève pour la plupart des achats via son App Store pas moins de 30% de commission, un pourcentage bien trop élevé selon les 13 membres de la coalition. Une pratique d'autant plus agaçante lorsqu'elle concerne des concurrents directs d'Apple.

La coalition suggère 10 principes à respecter pour ajuster les pratiques des plateforme d'applications. Les développeurs souhaitent ne pas être contraints d'utiliser exclusivement certaines plateformes ou systèmes de paiement. Les développeurs doivent aussi obtenir dans les temps les mêmes accès aux interfaces et informations techniques que les développeurs des propriétaires des magasins d'applications mobiles.