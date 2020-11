Daniel Kretinsky, patron du groupe de presse CMI France (Elle et ses déclinaisons, Version Femina, Télé 7 Jours, Télé 7 jeux, France dimanche, Ici Paris, Marianne) refuse de signer l’accord proposé par Google aux éditeurs français dans le cadre des négociations sur les droits voisins. Il le juge “injuste”.

Mais qu’est-ce que les droits voisins ?

Ce sont des droits qui s’apparentent aux droits d’auteur par les avantages qu’ils accordent. Ils ont pour objectif de protéger la contribution artistique ou financière investie dans la création littéraire et artistique. Ils concernent les artistes-interprètes, les producteurs et les organismes de radiodiffusion. Pour résumé, ils protègent ceux qui contribuent à une création et non l’auteur de cette réalisation. Ainsi, les groupes de presse bénéficient des droits voisins.

L’origine de la discorde

Le problème, c’est que des plateformes comme Google ou Facebook reprennent des contenus, en tirent des profits, mais ne les partagent pas de manière équitable avec les contributeurs de ces contenus. Google est en particulier ciblé par les éditeurs de presse française qui l’accusent de bafouer les droits voisins, le géant numérique refusant jusque-là de négocier avec eux. Mais ça, c’était avant que la justice française ne s’en mêle. Le mois dernier, la Cour d’appel de Paris a obligé Google à négocier.

Des négociations scrutées dans le reste de l’UE

Ces discussions entre Google et la presse française sont une première dans l’Union européenne. Les droits voisins sont nés d’une toute jeune législation européenne, dont la France est le premier pays à l’appliquer. L’issue de ces négociations pourraient donc donner des idées dans les autres pays de l’Union. Et visiblement, ces discussions s’avèrent houleuses. En témoigne le refus de Daniel Kretinsky, patron du groupe de presse CMI France, de signer l’accord proposé par Google. Le patron tchèque reproche au géant américain le manque de transparence du calcul des droits voisins et l'insuffisance des montants, selon des propos relayés par l'AFP. Il est certain que cette saga des droits voisins n’est pas prête de se terminer.