E-Health Valley : 20 millions d'euros pour accélérer la numérisation des soins de santé Digital Vincent Slits

© D.R. En phase de démarrage, E-Health Valley soutient déjà certains projets et lancera bientôt de nouveaux appels à projets, notamment dans la lutte contre le cancer.

"Le but était vraiment de mettre autour de la table des partenaires technologiques, médicaux, financiers et actifs dans le secteur de la communication pour être capable de créer de la valeur dans ce processus de numérisation des soins de santé", explique Marie Bouillez, CEO de EEBIC. Qui ajoute : "E-Health Valley jouera à la fois un rôle de start-up studio, en développant en interne les projets prometteurs émanant de nos partenaires, et d’accélérateur en permettant la mise sur le marché plus rapide d’applications numériques et intelligentes."