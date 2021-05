Après avoir lourdement chuté la semaine dernière à la suite des commentaires négatifs d'Elon Musk et de la Chine, et approché la barre des 30.000 dollars, le Bitcoin a rebondi. La plus célèbre des cryptomonnaie a grimpé de 16% dans la nuit de lundi à mardi, réagissant à plusieurs tweets du patron de Tesla.

Elon Musk a indiqué qu'il avait pris contact avec des mineurs de Bitcoin d'Amérique du Nord dans le but de rendre leurs opérations plus respectueuses de l'environnement.