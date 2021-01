EMOTET, le logiciel malveillant "le plus dangereux au monde", vient d'être maîtrisé

Les autorités de plusieurs pays dont les Pays-Bas, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont pris le contrôle d'EMOTET, logiciel malveillant "le plus dangereux au monde", ont annoncé mercredi l'agence européenne de police Europol et l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust.