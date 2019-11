a télé-redevance perçue en Wallonie a disparu depuis l'année d'imposition 2018 mais il reste encore 25,6 millions d'euros d'arriérés à récupérer, rapportent les titres Sudpresse mercredi.

"Au nom de l'équité fiscale, il n'y aura pas d'amnistie", annonce d'emblée Nicolas Yernaux, le porte-parole du Service Public de Wallonie.

Le fisc wallon continue donc à envoyer les invitations à payer et, si nécessaire, à mandater des huissiers de justice, pour récupérer son dû.

Selon une estimation du SPW, au 16 novembre 2019, il reste encore 25,6 millions d'euros à récupérer", précise Nicolas Yernaux. "On espère récupérer 70 % de ce montant, soit environ 18 millions. Cela pourra prendre des années pour les dossiers les plus complexes, qui ont emprunté la voie judiciaire. Cet encours concerne environ 100.000 ménages".

Et les 7,6 millions restants, soit 30%, risquent de ne jamais être récupérés pour cause d'insolvabilité du contribuable ou aussi, dans des cas plus rares, d'erreur du fisc wallon.

En 2018, malgré la suppression de la télé-redevance, le médiateur a reçu 200 plaintes à ce sujet.