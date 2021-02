Nouvelle édition pour la formation ‘’Executive Master in Digital Marketing and Communication’’, de la Solvay Brussels School, coorganisée avec la BMMA (Belgian Management and Marketing Association). De mai 2021 à janvier 2022, une trentaine de cadres va résolument se plonger dans l’avenir en version digitale, en apprendre les nouveaux modèles. Et en sortir hyper équipée pour ‘’se propulser’’.

Une formation unique, complète, sur 19 jours !

La formation s’étale sur 19 jours, 2 à 3 jours par mois environ, comprend 10 modules, et est limitée à une trentaine de candidats : c’est dense, c’est intense, c’est ultra qualitatif. La matière, ciblée et novatrice, sera en effet distillée par des personnalités académiques et des pointures du monde professionnel : le mix parfait pour un apprentissage actif, totalement adapté au monde digital.

Être prêt pour le marketing 4.0

Le marketing a radicalement changé. Le digital est une évidencel’Intelligence Artificielle devient un outil… Alors, oui, fini le marketing des 4P avec ses Price, Product, Place et Promotion. Depuis belle lurette. Voici, plus que jamais, l’ère du S.A.V.E. ! Une stratégie axée sur la compréhension des besoins de celui qui va acheter le produit, plutôt que sur le produit lui-même. Bien plus futé, et pertinent.

Faire toute la différence digitale avec la stratégie SAVE

Le consommateur… consomme avant tout de l’info. Il s’informe, n’achète plus en aveugle, il est critique. Parfait, il suffit donc de lui donner de la ‘’matière’’, la sienne, pas celle d’un autre. Pourquoi la stratégie S.A.V.E. va-t-elle lui ‘’parler ? Parce qu’elle :

· propose au consommateur une Solution, plutôt qu’un produit, basée sur ses besoins,

· met l’accent sur l’Accès en développant une stratégie multicanal,

· vend la Valeur du produit plutôt que son prix,

· axe la communication sur l’Expérience et l’Engagement plutôt que simplement clamer une promotion.

Boosté pour le futur, droit devant ?

Faire la différence et créer un plan marketing et communication centré sur le client digital, et donc à haut pouvoir ‘’engageant’’ ? Go for it ! Devenez un-e de nos prochain-e-s Executive Master in Digital Marketing and Communication, inscrivez-vous.

Infos et inscriptions: www.solvay.edu/digital-marketing

‘’ J’ai aimé le rythme du programme. C’était intense mais parfaitement conciliable avec un travail full time sans perdre en qualité. On apprend d’experts qui couvrent un large spectre de sujets. On a à la fois de la théorie et de la pratique. Avec les ateliers, on a l'opportunité de jouer avec ce qu’on a appris et de découvrir ce qui nous convient : pour moi, par exemple, l'IA et les data !’’ Dieter De Beus, journaliste freelance

‘’L’avenir ? Les choses ne seront sans doute plus jamais comme avant. Les changements sont déjà là. Nous sommes dans un environnement commercial qui évolue très rapidement, dans un contexte plus complexe, plus incertain et plus instable. La pandémie a encore accéléré les process digitaux dans les entreprises. Et nous sommes confrontés à des avancées technologiques majeures. Résultat : il faut être prêts !’’ Philippe Biltiau, directeur académique de la formation

‘’Pour moi c’est crucial de pouvoir prendre en compte l’évolution des tendances, des médias, nouvelles technologies pour former les marketers de demain. Cette formation m’a donné les outils pour construire une stratégie marketing forte et implémenter des plans clairs en mettant le consommateur au centre. Elle donne des outils théoriques et pousse à les implémenter de manière pragmatique via des business cases. Enfin, elle permet de construire un networking fort avec des profils venant d’horizons différents !’’ Aude Mayence, VP Marketing, Digital & E-Commerce – Delhaize