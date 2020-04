Coronavirus: Facebook annule tous ses grands événements jusqu'en... juin 2021 © REPORTERS Digital M.R.

Mark Zuckerberg s'est exprimé ce jeudi 16 avril sur sa page Facebook au sujet de nouvelles mesures pour son entreprise. Afin de faire face à la pandémie de coronavirus, il a décidé d'annuler tous les rassemblements de plus de 50 personnes jusqu'en juin 2021. "Les experts de la santé ont indiqué qu'il ne serait pas conseillé de voir se réunir de grands groupes de personnes, voilà pourquoi nous tirons un trait sur tous les événements jusqu'à cette date", a précisé le fondateur de Facebook. Des versions virtuelles seront toutefois organisées pour certains rassemblements déjà prévus. "Nous donnerons plus de détails à ce sujet bientôt", a indiqué Zuckerberg.



Qui plus est, le CEO du réseau social a tenu à répondre aux craintes de certains de ses employés. "Nous ralentissons nos plans de retour au bureau", a-t-il expliqué. "(...) Nous exigerons que la grande majorité de nos employés télétravaillent jusqu'à la fin du mois de mai afin de créer un environnement plus sûr".



Enfin, concernant les voyages d'affaire, Facebook prolongera sa politique de ne pas en organiser jusqu'au mois de juin minimum.