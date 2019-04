Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Whatsapp sont perturbés par des problèmes techniques dimanche.

D'après l'agence de presse Reuters, ces dysfonctionnements touchent notamment l'Europe, les États-Unis et la Malaisie. Le site internet downdetector.com a reçu des centaines de rapports pour des problèmes concernant les flux d'actualité de Facebook et Instagram. Sur Whatsapp, il est impossible d'envoyer et de recevoir des messages.

La cause de la panne est inconnue.

Facebook avait déjà été confronté à la pire panne de son histoire le mois dernier. D'après la société, il s'agissait d'un problème de configuration de serveur.