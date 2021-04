Le réseau social Facebook a décidé de mettre le paquet sur les formats audio. Déjà, l'entreprise annonçait la semaine dernière que ses utilisateurs pourraientdans les mois qui viennent. Un nouveau service auquel devraient s'ajouter des outils de création audio et surtout des "salons de conversation". Inspirés du succès de l'application Clubhouse, ces "Live audio rooms" permettraient d'écouter et de participer à des discussions sans l'image, et sur invitation.

Mais le membre des GAFA va encore plus loin, avec dans son viseur une collaboration avec l'application de streaming musical Spotify. C'est le projet Boombox.

Une collaboration utile aux artistes

L'objectif serait de proposer un lecteur audio directement dans l’application. Tout comme les autres fonctionnalités audio en cours de développement, le but est bien sûr pour le réseau social de permettre à ses utilisateurs de profiter des nombreux formats audio, sans avoir à quitter la plateforme. Le player Spotify devrait d'ailleurs être l'une des premières fonctionnalités à entrer en service.

Grâce au partenariat avec Spotify, les utilisateurs pourront écouter de la musique directement en streaming sur Facebook, ainsi que les podcasts disponibles sur le réseau social. A la traîne sur Apple, Google ou Amazon dans ce domaine, Facebook compte bien rattraper son retard : "Nous pensons que l’audio sera également un média de premier ordre, et qu’il y a une multitude de produits différents à construire autour de ce spectre", confie le CEO de Facebook Mark Zuckerberg.

Par ailleurs, le réseau ne sera pas le seul à bénéficier de ce nouveau partenariat. De son côté, Spotify coupera ainsi l'herbe sous le pied à Apple Music ou YouTube Music pour une telle collaboration, étendra les avantages de son offre payante et concurrencera les services de podcast comme Apple et Google Podcast. Enfin, pour les artistes, l'accès à leurs créations audio directement sur Facebook permettra de toucher plus de monde et de manière plus pertinente, notamment grâce à l'algorithme de suggestions de la plateforme.