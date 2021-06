Ce vendredi, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a diffusé un certain nombre de films de sensibilisation et de prévention sur la fraude en matière d'investissement et de crédit. Avec cette campagne vidéo, l'organisme de surveillance financière souhaite sensibiliser le grand public à la fraude en ligne. Selon la FSMA, en période de crise du coronavirus et de télétravail généralisé, les consommateurs sont de plus en plus confrontés à des pratiques frauduleuses. En 2020, la FSMA a reçu 1 555 notifications de fraude, soit environ deux fois plus qu'en 2018.

Avec trois premiers films d'animation, qui sont disponibles sur le site de la FSMA, le chien de garde vise à apporter des réponses à des questions telles que : comment reconnaître la fraude à l'investissement et au crédit ? Quels sont les principaux mécanismes de ce type de fraude ? Comment reconnaître les entreprises clonées, que faire lorsqu'on est victime d'une telle fraude et comment reconnaître et éviter la fraude aux cryptomonnaies ?

D'autres films suivront dans les mois à venir, notamment des témoignages de victimes.