Un événement tel que l'Euro de football génère une certaine effervescence à bien des niveaux. C'est notamment le cas sur Google, où les recherches liées aux joueurs de football et aux équipes engagées dans cet Euro 2020 foisonnent. Le moteur de recherche vient de publier les statistiques liées aux recherches sur notre équipe nationale et ses joueurs.

Au petit jeu des plus populaires, c'est Romelu Lukaku qui est le Diable le plus sollicité à l'heure actuelle. "Si l'on se concentre sur les recherches concernant nos Diables rouges dans le monde, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard semblent être les joueurs les plus populaires", indique l'entreprise. Le malheureux Timothy Castagne (qui souffre de multiples fractures après un contact lors du premier match face à la Russie) et Yannick Carrasco complètent le top 5.

En Belgique, si c'est à nouveau Romelu qui occupe la tête des recherches, les internautes du Plat Pays recherchent le plus souvent Timothy Castagne en deux et Eden Hazard en trois.

Les Belges très recherchés... au Turkménistan

Google s'est également demandé dans quels pays le terme "Diables rouges" était le plus en vogue. Si la Belgique occupe logiquement la première place, le reste du classement est un peu plus surprenant. Après la Russie, on retrouve en effet la République centrafricaine, le Turkménistan et le Tadjikistan ! Le reste du top 10 est occupé par l'Ouganda, la République démocratique du Congo, Haïti, le Sud-Soudan et Timor-Leste.

"Parmi les questions les plus recherchées sur les Diables rouges, on trouve principalement des questions sur le calendrier et les adversaires, mais aussi pourquoi les Diables rouges s'agenouillent. Lorsque nous recherchons des équipes en Belgique, c'est généralement l'équipe belge, suivie de nos deux premiers adversaires au championnat d'Europe, la Russie et le Danemark", précise encore Google.

Enfin, au niveau mondial, c'est l'Angleterre qui est l'équipe la plus googlée. Elle est suivie par la Croatie et la Belgique.