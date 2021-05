C'est à New York que Google va ouvrir son premier magasin physique Digital La Libre Eco avec Belga Le géant de l'internet Google va ouvrir son premier magasin physique cet été dans le quartier new-yorkais de Chelsea

© Belga Image

Google va ouvrir son premier magasin physique cet été dans le quartier new-yorkais de Chelsea. Google avait déjà ouvert des magasins éphémères ou "pop-up stores" par le passé mais ce Google Store sera une première. Dans le point de vente, il sera notamment possible de découvrir une série de produits développés par Google, comme les téléphones Pixel ou les produits Nest et Fitbit. Des services d'aide et de réparation sont également prévus.