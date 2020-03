"C’est une mission que nous menons dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale : augmenter les compétences digitales des personnes pour les mener à un emploi", explique Lisa Neddam, responsable de SkillsBuild chez IBM, qui entend ainsi "s’attaquer au déficit de compétences numériques".

SkillsBuild est la plateforme que le groupe informatique lance cette semaine, en Belgique. Elle est internationale et existe déjà en France depuis six mois. D’autres pays suivront. Pour le déploiement chez nous, IBM collabore avec deux ONG : Be.Face, qui favorise l’insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés, et l’école de codage BeCode.