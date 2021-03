Il va bientôt y avoir du changement sur Instagram. C'est le réseau social lui-même qui l'a annoncé via un Tweet, parlant d'un changement à venir.

Et ce changement va s'opérer au niveau de la création des Stories. Il sera désormais possible d'enregistrer un brouillon d'une Story afin de terminer sa création et de la publier à un moment ultérieur. Bien sûr, ce procédé est actuellement possible, mais uniquement en enregistrant soi-même la photo dans sa galerie, ou via des applications externes. Mais, continue le réseau social, ces procédés ne sont pas propres à Instagram et réduisent la fluidité. L'option 'brouillon' permettra à son créateur de voir la Story telle qu'elle apparaîtra pour les spectateurs, et de disposer de l'ensemble des outils disponibles tout au long du processus de création.

"L'option 'brouillon" pour les Stories est très demandée", confie Instagram. Elle permettra une plus grande flexibilité aux utilisateurs, mais aussi aux entreprises : elles pourront communiquer sur leurs marques au moment le plus opportun pour leur public cible. La date d'entrée en fonction n'a pas encore été communiquée, mais elle ne devrait plus se faire attendre longtemps.

Renforcer la sécurité

Instagram est également actif sur le front de la sécurité. Le réseau social a mis en garde contre de faux messages concernant des "violations du copyright", envoyés en messagerie directe. Il rappelle, dans une courte vidéo, la seule et unique manière via laquelle il contacte les utilisateurs en cas d'incident.