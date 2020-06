LIBRE ECO WEEK-END L’application TikTok met en lumière les enjeux associés au contrôle des infrastructures numériques.

La présence de TikTok dans le haut du classement des réseaux sociaux les plus utilisés pose à nouveau les questions difficiles de régulation des infrastructures de communication en ligne. Opérée par le géant chinois ByteDance, TikTok est née de la fusion entre Musical.ly (une acquisition de 2014) avec l’intention d’atteindre des marchés à l’extérieur de la Chine, et Douyin, son équivalent à l’intérieur du pays. TikTok permet à ses utilisateurs de mettre en ligne de courtes vidéos et de les partager en les modifiant ou en les commentant. Ce dernier trimestre, l’application a été téléchargée plus de 100 millions de fois chaque mois.