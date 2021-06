Le milliardaire et patron de Tesla, Elon Musk, s'attend à ce que son réseau de satellites Starlink offre bientôt l'internet partout dans le monde, sauf dans les régions polaires. C'est probablement une question de semaines, a déclaré M. Musk dans une interview vidéo diffusée au Mobile World Congress de Barcelone.

En plaçant des milliers de satellites autour de la Terre, Starlink veut également être en mesure d'offrir l'internet à haut débit dans des zones reculées où il n'existe pas de réseaux de fibre optique, par exemple. La société possède déjà plus de 1 500 satellites dans l'espace, qui sont envoyés dans l'espace par lots de 60, ce qui permet d'obtenir des images impressionnantes de lignes de satellites dans le ciel. Starlink offre également l'internet dans plus de dix pays et compte déjà près de 70 000 utilisateurs. "Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour avoir quelques centaines de milliers d'utilisateurs, voire plus de 500 000 utilisateurs d'ici 12 mois", a déclaré M. Musk.

Il y a beaucoup d'argent en jeu. Musk estime que le coût total de l'investissement sur plusieurs années se situe entre 20 et 30 milliards de dollars. Les experts ont indiqué précédemment qu'il faudra probablement des années avant que l'entreprise, qui fait partie de SpaceX, la société spatiale de Musk, puisse gagner de l'argent réel.

Starlink veut concurrencer les fournisseurs de connexions Internet câblées sur le plan des prix, mais il reste à voir si cela réussira. Amazon et Facebook travaillent également sur des satellites Internet, tandis qu'Apple a déjà annoncé son intention d'utiliser des satellites pour l'Internet.