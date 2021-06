“Je connais bien le quartier”, lance Jean-Luc Verhelst. “J’ai parfois travaillé dans les espaces de coworking mais je n’avais jamais vu cet étage”, sourit-il.

Le nom de notre invité ne vous dit peut-être rien et pourtant dans le milieu de la cryptomonnaie on ne le présente plus. Passionné de technologie, il est l’auteur du livre Bitcoin, the Blockchain and Beyond (2017). et travaille comme conférencier, formateur et conseiller indépendant. Jean-Luc Verhelst est également professeur associé à l’IESEG, en France, où il dispense des cours relatifs à la blockchain et ses étudiants n’ont qu’à bien se tenir puisque celui-ci a remporté le prix de la meilleure thèse financière de 2014 en Belgique grâce à son mémoire sur… le bitcoin. Il est l'invité éco.