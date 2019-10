Digital Les parkings deviennent "intelligents" à l’aéroport de Charleroi Raphaël Meulders

La course est lancée entre les deux plus importants aéroports de notre pays, Bruxelles et Charleroi. L’enjeu ? Qui sera le plus “smart” des deux. A savoir qui offrira les meilleurs services technologiques à ses utilisateurs. Si, mardi, l’aéroport de Zaventem a annoncé lancer un service de traçabilité de bagages via son téléphone portable, c’est au tour de Charleroi de rentrer dans la danse. Et l’aéroport wallon annonce du lourd : un “partenariat innovant” de cinq ans avec l’opérateur Telenet.