C'est ce qu'a déclaré la ministre de la recherche scientifique, Anja Karliczek, dans le journal économique Handelsblatt. "Nous devons déjà penser à après-demain et contribuer à façonner de nouvelles technologies et normes clés dans le domaine des technologies de communication", a déclaré M. Karliczek. Par conséquent, d'ici 2025, l'Allemagne injectera environ 700 millions d'euros dans le réseau 6G, qui devrait remplacer la 5G à partir de 2030.

Avec la 6G, les données seront transmises plus de 100 fois plus vite qu'avec la 5G. Selon le ministre, cela offrira de nouvelles possibilités de travail à distance, non seulement au bureau mais aussi dans la production et les soins de santé.

Ces investissements importants sont nécessaires pour renforcer la souveraineté technologique de l'Allemagne et de l'Europe à long terme, a-t-il déclaré. En janvier, l'Union européenne a également lancé une initiative 6G à grande échelle, "Hexa-X", dotée d'un budget de 900 millions d'euros.