Grâce au protocole MobileCoin, il est désormais possible de transférer de la monnaie virtuelle à ses contacts Signal. L'application de messagerie sécurisée vient en effet d'inclure ce protocole à sa version bêta pour Android.

Nom, prénom et numéro de téléphone du contact destinataire du transfert d'argent suffisent. Avec ces éléments, Signal rend possible l'envoi de fonds en peer-to-peer sous forme de cryptomonnaie.

Envoyer des MOB

Pour l'instant, le protocole MobileCoin ne permet que l'envoi de la monnaie virtuelle appelée MOB. Mais le système pourrait bien être étendu à d'autres encore plus en vogue comme le bitcoin. Pourquoi le MOB ? Tout simplement car depuis son lancement, Signal se targue d'être l'une des applications de messagerie les plus au fait sur la thématique de la confidentialité des données, et que le réseau de paiement MobileCoin et son MOB seraient justement axés sur la confidentialité.

"Comme toujours, notre objectif est de garder vos données entre vos mains plutôt que dans les nôtres", partage Jun Harada, responsable communication de Signal. "La conception de MobileCoin signifie que Signal n’a pas accès à votre solde, à l’historique complet de vos transactions ou à vos fonds. Vous pouvez également transférer vos fonds à tout moment si vous souhaitez passer à une autre application ou à un autre service".

Disponible au Royaume-Uni

Pour effectuer plus facilement des paiements à ses amis depuis l’application Signal, il sera possible pour chaque utilisateur de lier son compte MobileCoin à Signal Payements. Un suivi du solde et de l’historique des transactions sera alors possible.

La nouvelle fonctionnalité est dans un premier temps lancée en version bêta au Royaume-Uni, et sera étendue aux autres pays une fois les tests finalisés.