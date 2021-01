Dans un communiqué mardi, cette société de Toronto (Canada) a indiqué que son conseil d'administration avait accepté une offre du conglomérat Naver.

Naver apporte, outre ses capacités financières supérieures, un savoir-faire puisqu'il a lui-même lancé une application à succès dans la bande dessinée, Webtoon.

"L'acquisition permettra à Wattpad de continuer à accélérer sa croissance et sa réussite internationales. La société gardera son siège au Canada, toujours dirigée par ses fondateurs Allen Lau et Ivan Yuen", a précisé Wattpad.

Créée en 2006, Wattpad revendique plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle avait été la plateforme sur laquelle avait débuté la romancière américaine Anna Todd, autrice de la série "After". Selon ses agents, celle-ci atteint "des dizaines de millions d'exemplaires dans plus de 40 pays dans le monde".

"Anna Todd, c'est l'exemple le plus frappant de l'évolution de la littérature, où les anciens cessent de dire aux jeunes ce qu'ils doivent lire, puisque les jeunes choisissent directement, sans le filtre des éditeurs", explique à l'AFP Laurent Bazin, maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin spécialiste de littérature adolescente.

L'acquisition doit être bouclée au deuxième trimestre.

Wattpad, non coté et qui ne communique pas ses résultats, a par ailleurs précisé avoir rassemblé depuis sa création 117,8 millions de dollars pour se financer auprès d'investisseurs, dont 51 millions lors du dernier tour de table en 2018.