Quelle surprise de découvrir, mardi après-midi sur l'application Move Safe de la SNCB, que tous les trains partant de la gare de Bruxelles-Central vers Liège, entre 16h52 et 18h33, étaient annoncés complets. Y aurait-il eu des centaines de réservations sur cette ligne ? Le télétravail, qui a de nouveau vidé les trains de ses habituels navetteurs, ne serait-il plus la norme ? Non, pas du tout. Ces trains sont bel et bien vides, ou presque, de passagers.

Lancée début septembre, l'application s'inscrit dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, avec la volonté qu'on puisse prendre le train en respectant les mesures sanitaires. Sa création fait suite aux scènes de trains bondés revenant de la côte cet été, à bord desquels la distanciation sociale n'était pas du tout possible.