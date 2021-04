Un contrat de près de 22 milliards de dollars (environ 18,8 milliards d'euros) a été signé par l'armée américaine pour l'acquisition de casques intelligents Microsoft. Le programme IVAS (Integrated Visual Augmentation System) est basé sur les lunettes HoloLens de haute technologie de la société technologique. "Le programme offre une meilleure connaissance de la situation et permet le partage d'informations et la prise de décision dans divers scénarios", indique Microsoft dans un billet de blog.

La commande s'élève à 21,8 milliards de dollars sur 10 ans, selon le ministère américain de la Défense. Le contrat initial est d'une durée de cinq ans et peut être renouvelé pour cinq autres années.

Un écran sur un casque que les soldats utilisent sur le terrain et pendant l'entraînement affiche des informations provenant de capteurs pour la vision nocturne et thermique, ce qui permet aux soldats de prendre des décisions tactiques et d'attaquer leurs cibles, a déclaré le ministère de la Défense. Des cartes et d'autres informations peuvent être projetées dans les lunettes.

Le HoloLens est une lunette high-tech de Microsoft qui affiche des objets virtuels dans un environnement réel.