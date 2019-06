Selon le "Online Art Trade Report 2019", publié par l’assureur spécialisé en objets d’art Hiscox, la vente en ligne de d’œuvres d’art a crû de 10 % l’an passé et a représenté un chiffre d’affaires mondial de 4,11 milliards d’euros. L’assureur qui a de fait une vue précise des valorisations des œuvres d’art échangées, se dit surpris d’une telle progression, compte tenu des craintes manifestées par les particuliers à l’égard des transactions sur Internet. Hiscox se dit pareillement étonné de ce qu’un tiers des acheteurs interrogés assument le fait d’avoir basé leur décision d’achat d’une œuvre d’art sur l’influence des réseaux sociaux (65 % sur base d’Instagram). A cet égard, le champion d'Instagram en matière de visibilité est de loin Banksy, avec 175 millions de followers.

On investit, mais les craintes subsistent

On pourrait dire en l’occurrence que ce marché considéré en partie comme un lieu d’investissement, suit la tendance du commerce international dans son redéploiement sur la Toile. Ici, en l’occurrence, l’étude de Hiscox rappelle que 74 % des acquéreurs d’œuvres d’art répugnent à conclure une transaction en ligne en raison de l’impossibilité d’approcher les œuvres en vif. 72 % estiment ne pas vouloir passer à l’acte parce qu’ils ne peuvent correctement en évaluer l’état, et 60 % parce qu’ils peuvent difficilement évaluer la qualité du vendeur et parce qu’ils craignent d’être confrontés à des œuvres contrefaites.

Dans les faits, acheteurs et vendeurs ont peur de la criminalité en ligne. 36 % des vendeurs disent avoir été victimes de faits de cybercriminalité, sous forme d’une demande de rançon (ransomware ou rançongiciel). 42 % des galeries assurent avoir fait l’objet d’une cyberattaque l’an passé. Les acheteurs, eux, craignent la cybercriminalité (40 %), les fraudes par messagerie électronique (46 %), le vol de données (47 %) et le piratage de leur carte de crédit (50 %), assure encore l’étude.

Enfin, autre tendance, les "millennials", pour près de 46 % disent envisager un tel achat en ligne au titre d’investissement, en achat partagé.

Et... qu'achète-t-on en ligne? Des oeuvres d'art, d'abord, mais aussi des objets décoratifs, de la bijouterie, des montres, du vin, des antiquités, des timbres et des pièces de monnaie rares. Les plateformes en ligne les mieux considérées en termes de fiabilité sont Christie's, Sotheby's, Phillips et Bonhams. Of course!