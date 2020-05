Sodexo arrête la production des éco-chèques papier, celui-ci devient 100% électronique à partir de mardi. Cette décision est une des conséquences de la crise du coronavirus "pour à la fois répondre aux besoins de ses clients et pour avoir un impact positif sur l'environnement".

L'entreprise Sodexo franchit un pas supplémentaire vers la digitalisation avec son éco-chèque 100% électronique. La carte rassemble désormais tous les chèques en un : éco-chèques, chèques repas et chèques cadeaux. "Une décision qui vit avec son temps", explique Jérôme Lemouchoux, CEO de Sodexo Benefits & Rewards Belgium. La crise sanitaire a bousculé certains comportements et a démontré que les clients privilégiaient le paiement par carte, le plus souvent sans contact, pour des raisons sanitaires mais aussi de sécurité. Un mode de paiement possible avec cette carte qui aura "aussi l'option sans contact."

De plus, la version papier a montré ses limites avec le confinement. La mise en place du télétravail a compliqué la réception et distribution de ces éco-chèques papiers pour de nombreux employeurs. "Les éco-chèques électroniques facilitent considérablement la gestion administrative des entreprises, mais aussi des commerçants, et permettent aux employés de bénéficier endéans les 24h de leur avantage extralégal."

La version électronique s'inscrit également dans la continuité de ses objectifs."Nous voulons encourager davantage les comportements durables. Grâce aux éco-chèques, les consommateurs ont réduit de 230.000 tonnes leurs émissions de CO2 en un an".

Pour les entreprises qui préfèrent néanmoins commander la version papier, elle sera encore disponible jusqu'au 31 août 2020. Pour les consommateurs, il va sans dire que les éco-chèques papier seront toujours acceptés dans le respect de leur durée de validité.