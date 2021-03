"L’intelligence artificielle va aider la Région bruxelloise à répondre à une série de défis" DigitalInterview Pierre-François Lovens

© JC Guillaume

“Peut-être que les deux autres Régions, avec lesquelles nous sommes toujours heureux de collaborer, ont fait davantage la promotion de leurs initiatives en matière d’intelligence artificielle, entame, avec ironie, Bernard Clerfayt . La Région bruxelloise se sent à l’aise sur le sujet de l’IA. On a énormément de compétences, grâce à l’ULB et à la VUB, mais aussi de nombreuses entreprises qui travaillent déjà avec cette technologie.”