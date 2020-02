La 5G arrive... Un chiffre et une lettre qui vont ouvrir “une caverne d’Ali Baba” dans le monde numérique selon les experts en télécommunications. La cinquième génération de téléphonie mobile est beaucoup plus qu’une 4G améliorée. Elle offre non seulement des débits internet et de téléchargements jusqu’à 10 fois supérieurs, une réactivité quasi en temps réel et une connectivité de dix appareils simultanément.

Elle annonce surtout des prouesses technologiques qui vont changer notre quotidien dans la société comme le développement des véhicules autonomes et de la robotique industrielle ou encore la chirurgie à distance.