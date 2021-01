Comme pour tous les investissements spéculatifs à haut risque, les consommateurs doivent s'assurer de comprendre dans quoi ils investissent, les risques associés à l'investissement et les protections réglementaires applicables.

"Investir dans les crytomonnaie implique généralement de prendre des risques très élevés avec l'argent des investisseurs", a déclaré la Financial Conduct Authority dans un communiqué lundi. "Si les consommateurs investissent dans ces types de produits, ils doivent être prêts à perdre tout leur argent".

Les préoccupations de la FCA portent notamment sur la volatilité des prix, la complexité des produits offerts et l'absence de réglementation en matière de protection des consommateurs pour de nombreux produits.

Le prix du Bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaie, a plus que quadruplé l'année dernière. Elle a chuté de 21 % dimanche et lundi et est passée sous la barre des 32 400 dollars. Il s'agit de la plus forte baisse sur deux jours. Cette chute fait suite à un record de près de 42 000 dollars atteint, le 8 janvier.