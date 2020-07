Notre façon de regarder la télévision a fortement évolué et évoluera encore. Étape suivante les applications de visionnage de chaînes de télévision.

Notre façon de regarder la télévision a fortement évolué depuis de nombreuses années. Au début, il y avait la TV hertzienne que l'on captait avec des antennes en forme de râteau fixées sur le toit de chaque maison. Ensuite le câble en cuivre, transportant le signal, accroché aux pylônes et aux façades a fait son apparition. Par après est venue la concurrence du fil téléphonique qui, outre le signal des chaînes de télévision, a commencé à transporter les données du réseau balbutiant d'Internet. Il a été rapidement rejoint par le câble dans cette fonction. Au bout du câble sont apparues les "box". Ces boites procurées par les opérateurs pour diffuser de plus en plus de chaînes de télévision et enregistrer les émissions. La TNT, la télévision numérique terrestre, existe aussi, mais son marché reste confidentiel comme la télévision par satellite qui permet de capter les chaînes qui sont inaccessibles via les fournisseurs locaux.

Mais tout cela est bouleversé par l'arrivée de la télévision directement diffusée par Internet. Aujourd'hui, plus besoin de passer par un intermédiaire pour retransmettre ses contenus. Toutes les chaînes nationales rendent disponibles leurs émissions en direct ou en différé via leur site web.

Dans ce cas, vous devez résider dans le pays pour les regarder à moins que vous n'installiez un logiciel appelé "VPN" qui trompe les sites sur le lieu où vous êtes connectés. Une technologie de plus en plus répandue, mais qui demande de souscrire un abonnement pour garantir une qualité de diffusion.

Mais il y a plus simple. Le site et l'application de Télésat. C'est une marque qui appartient au groupe luxembourgeois M7 qui est spécialisé dans la diffusion des chaînes de télévision que ce soit par Internet, satellite ou ondes hertziennes numériques.

Via une page web, vous accédez aux 24 chaînes disponibles. Deux types d'abonnement sont proposés. Le premier à 9,95€ par mois et le second à 14,95€ par mois. On retrouve dans le panier les télévisions généralistes comme celles de la RTBF, RTL-TVI, TF1 et France 2, mais aussi la chaîne Bloomberg, MTV, Love nature, ElevenSport… et deux chaînes de contenu pour adultes.

La connexion requiert uniquement une connexion à Internet, pas besoin de décodeur. Le produit est accessible depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette. Selon les chaînes regardées, il y a moyen de mettre en pause le programme, de revenir en arrière et de l'enregistrer. Des émissions déjà retransmises sont aussi disponibles, mais pendant un temps limité (Replay).

Une application pour smartphone est accesible. On y retrouve les mêmes menus. Depuis son téléphone, on peut diffuser le contenu sur une télévision qui intègre le système de Google, "Cast". La qualité de l'image diffusée peut être réglée en cliquant sur la roue crantée à droite de l'écran. Ici, vous pouvez choisir le débit (le nombre par seconde) d'images qui assurera un bon rendu sans pixellisation. Application pour smartphone de © Télésat

Lors du test de l'application s'affichait de temps en temps "erreur de serveur" ou le programme demandé n'était pas le bon. L'avance rapide n'était pas toujours disponible pour des questions de droits concédés de diffusion. Le retour en arrière est limité à 10 secondes, ce qui est très peu. Il y a bien un bouton pour enregistrer, mais cela n'a jamais fonctionné. Le système recherchait le décodeur qui forcément n'existait pas. Il n'y pas non plus de sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes.

Ce système est une solution satisfaisante si vous êtes un fana des chaînes belges et que vous désirez regarder en direct les chaînes et que vous êtes souvent en déplacement. La qualité des images dépend de la capacité de votre fournisseur Internet à vous assurer un bon débit de transfert de data.

En revanche, elle n'apporte pas de plus-value par rapport aux sites de la RTBF Auvio ou RTLPlay qui sont eux gratuits.

Mais à terme, cette technologie remplacera votre décodeur. C'est déjà ce que propose aujourd’hui Proximus avec son abonnement Flex ou Tadaam de Telenet.