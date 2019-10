Chers lecteurs,

Chers internautes,

Cela faisait longtemps que vous l’attendiez, nous sommes donc heureux de vous présenter la nouvelle application (Android et iOS) de La Libre. Elle s’est métamorphosée !



Ces derniers mois, notre équipe de développeurs s’est fortement penchée sur vos retours, vos suggestions et vos signalements de bugs. Objectif : revoir entièrement l'application de La Libre afin qu'elle corresponde davantage au site internet et aux demandes des utilisateurs et de ses abonnés.

Notre priorité était d’améliorer le confort de lecture pour nos abonnés, tout en enrichissant notre offre de contenus disponibles dans l'application à nos grands formats rédactionnels.

Dans le même temps, La Libre optimise son système de notifications et de personnalisation et facilite le partage sur les réseaux sociaux de manière native. Dorénavant, il vous est par ailleurs possible de vous connecter à votre compte via Google ou Facebook.

Parmi d’autres nouveautés, notre application vous permet de vous connecter directement à l'application DH Radio.

Enfin, nous avons pu corriger tous les bugs signalés par nos lecteurs. Merci pour vos retours.

Vous l’aurez compris, il ne vous reste qu’à télécharger l’app "La Libre.be" sur votre smartphone.

Télécharger sur Google Play (date de mise à disposition : le 10 septembre)

Télécharger sur AppleStore (date de mise à disposition : le 10 octobre)

Nous vous souhaitons une excellente navigation.

Merci pour votre fidélité.

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef

La Libre Belgique

Vous rencontrez des soucis techniques avec cette app ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse AppSupport@ipmgroup.be en nous précisant le nom de l'application, le modèle de votre appareil et la version de votre application.