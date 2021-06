ByteDance, l'entreprise chinoise derrière la populaire application de courtes vidéos TikTok, a vu son chiffre d'affaires plus que doubler l'an dernier. Au total, elle a engrangé 34,4 milliards de dollars de revenus, affirme jeudi The Wall Street Journal sur base d'un memo interne à l'entreprise. A côté de TikTok, ByteDance détient aussi son équivalent pour le marché chinois (Douyin) et des applications d'informations. Elle affirme compter 1,9 milliard d'utilisateurs mensuels.

Malgré un chiffre d'affaires gonflé, l'entreprise enregistre des pertes. Le résultat opérationnel était, toujours selon le WSJ, négatif de 2,1 milliards de dollars. L'année précédente, l'entreprise était en bénéfice de 684 millions d'euros.

Bien que très populaires, surtout chez les jeunes, ByteDance et TikTok ne font pas l'unanimité. Certains émettent des craintes concernant la sécurité des données privées qui y sont partagées et la Commission européenne a, elle, lancé une procédure de dialogue formel avec l'entreprise pour mettre fin à son marketing agressif envers les enfants et les ados.