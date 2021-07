Dès ce mercredi 14 juillet, YouTube Shorts débarque officiellement en Belgique et dans une centaine d'autres pays. Il s'agit d'un nouvel outil de création développé par les équipes de la célèbre plateforme de vidéos.

"YouTube Shorts vous permet de faire preuve de créativité avec la caméra de votre smartphone pour créer de courtes vidéos verticales d'une durée maximale de 15 secondes qui peuvent ensuite être assemblées. Vous pouvez également profiter de nombreuses fonctionnalités telles que l'ajout de musique à partir d'autres vidéos, la caméra multisegment qui peut fusionner plusieurs vidéos ainsi que la possibilité de filmer en musique et de régler la vitesse", informe Google dans un communiqué.

D'autres options comme des filtres, du texte ou l'utilisation d'autres extraits vidéo seront également disponibles. "Nous souhaitons faire en sorte qu'il soit facile et amusant pour les utilisateurs de créer des Shorts et d'inspirer les autres", ajoute Todd Sherman, Global Product Manager de YouTube Shorts.

Concurrencer TikTok

Pour faciliter la navigation à travers cette nouvelle plateforme, YouTube indique également l'arrivée d'une "nouvelle expérience de visionnage qui permet de passer facilement d'une vidéo à l'autre en glissant verticalement. Il y aura également un onglet 'Shorts' pour les utilisateurs mobiles qui vous permettra de regarder des Shorts en un seul clic. De cette façon, les plus de deux milliards d'utilisateurs YouTube peuvent rapidement découvrir de nouvelles créations".

Un ensemble de fonctionnalités qui n'est donc pas sans rappeler l'application phare du moment : TikTok. Dans la lutte acharnée des géants de la tech, Google va donc désormais pouvoir croiser le fer avec ByteDance au sein d'un même segment d'utilisateurs. L'entreprise américaine s'est donc assurée d'être armée en conséquence, en concluant "un partenariat avec ses partenaires de streaming musical afin que les créateurs de vidéos puissent utiliser le répertoire musical d'Universal Music, Sony Music Entertainment et Sony Music Publishing, Warner Music Group et Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Because Music, Beggars, Ditto, AEI, The State51 et Kobalt, entre autres", rien que ça.

Reste à voir si ce déploiement de moyens suffira à faire migrer les internautes vers YouTube Shorts. Début de réponse ce mercredi.