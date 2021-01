Cela fera cinq ans, dans quelques jours, que le fonds d’investissement wallon pour les start-up numériques a entamé ses activités. Connu sous le nom de W.IN.G (Wallonia Innovation and Growth) , ce fonds a été créé à l’initiative de l’ancien ministre de l’Économie et du Numérique, Jean-Claude Marcourt, Sa mission ? Soutenir la création et la croissance de jeunes poussesen Wallonie.