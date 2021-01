"Pour ceux qui avaient supposé que le Bitcoin pourrait se transformer en monnaie, je suis terriblement désolée mais c'est un actif hautement spéculatif qui a permis de mener des activités de blanchiment d'argent", a déclaré Mme Lagarde lors d'un événement en ligne organisé par Reuters.

Les remarques, faites lors de l’événement largement axé sur les perspectives économiques de la zone euro, montrent que les principaux décideurs politiques prennent conscience de la fièvre spéculative qui balaie les marchés des devises des cryptomonnaies. Le prix du bitcoin s'est envolé cette année et a atteint un record de 41 000 dollars au début du mois.

Le Bitcoin offre aux utilisateurs un certain degré d'anonymat, dont certains ont profité pour mener des activités douteuses. Mardi, la police allemande a démantelé ce qu'elle estime être le plus grand marché illégal "Darknet" du monde, fermant une plateforme qu'environ un demi-million de personnes utilisaient pour le commerce de la drogue et des cryptomonnaies, dont le Bitcoin.

Les banques centrales, dont la BCE, se concentrent de plus en plus sur le développement de leurs propres monnaies numériques. Elles sont en partie stimulées par l'attention accordée aux cryptomonnaies et par le désir d'offrir une alternative officielle à l'argent liquide dans l'ère numérique.

Les préoccupations concernant le blanchiment d'argent et la capacité des sociétés financières à connaître l'identité de leurs clients ont été au premier plan du débat. Alors que les critiques affirment que des instruments comme les bitcoins facilitent le transfert illicite de fonds, les partisans de la monnaie digitale affirment que le réseau de grands livres numériques connu sous le nom de "blockchain" permet de suivre plus facilement l'argent que l'argent liquide et peut en fait aider les forces de l'ordre.

Le département du Trésor américain a récemment proposé d'exiger des banques et autres intermédiaires qu'ils vérifient l'identité des clients pour certaines transactions.