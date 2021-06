Le CEO de Tesla a tweeté "#Bitcoin", accompagné d'un emoji représentant un cœur brisé. Alors que le prix de la principale crypto-monnaie semblait se stabiliser au cours de la semaine dernière, celui-ci a chuté de près de 5%. Vendredi vers 8h30 (heure belge), un bitcoin valait 36 760 dollars. Ce nouveau niveau est inférieur de près de 30 000 dollars au niveau record de près de 65 000 dollars atteint à la mi-avril.

Cette baisse est en partie attribuée à l'agitation suscitée par la forte consommation d'énergie liée au "minage" de pièces numériques telles que les bitcoins. Les combustibles fossiles sont souvent utilisés à cette fin. Elon Musk, entre autres, a qualifié cette consommation d'énergie d'insensée.

Malgré la baisse du bitcoin en mai, la monnaie numérique vaut toujours près de quatre fois plus qu'il y a un an. L'Ether, deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de valeur totale, a vu sa valeur multipliée par plus de dix en un an.