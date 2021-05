Le bitcoin accélérait sa chute ce mercredi. La crypto-monnaie a perdu jusqu'à 30 % de sa valeur avant de remonter un peu, après un rappel à l'ordre en Chine contre les cryptomonnaies plus tôt dans la journée et le volte-face d'Elon Musk la semaine dernière.

Vers 13H20 GMT (15H20 à Paris), la principale crypto-monnaie s'effondrait de 23 % à 33 710 dollars, juste après s'être arrêtée à 30 016,83 dollars, très loin de son record de 64 869,78 dollars atteint le 14 avril. Il reste cependant supérieur à son niveau du début d'année.

Dans son sillage, le cours d'autres crypto-monnaies dégringolent en bourse ce mercredi. Le dogecoin perd ainsi environ 30%, tandis que l'ethereum cède 27%. Les actions liées aux crypto-monnaies ont également chuté, Coinbase Global Inc. chute de 5,2% et Marathon Digital Holdings Inc. reculant de 12%.

Selon les chiffres la plateforme CoinMarketCap, qui répertorie près de 10.000 monnaies virtuelles, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est passée de 2.547 milliards de dollars le 12 mai dernier à 1.660 dollars ce mercredi. Autrement dit, le marché des crypto a fondu de 887 milliards de dollars en l’espace d’une semaine.