Elon Musk n’est pas le seul à se prendre de passion pour le bitcoin. Ces derniers mois, la plus célèbre des cryptomonnaies fait beaucoup parler d’elle. Des acteurs majeurs de l’économie, comme le fonds BlackRock, Paypal ou Visa s’y convertissent, tandis que les gouvernements et les banques continuent à se méfier. Ce regain d’intérêt est directement lié à la pandémie mondiale de Covid-19, et la crainte d’une future crise financière. 2021 sera-t-elle l’année où le bitcoin va bouleverser l’économie ?