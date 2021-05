Libre Eco week-end | Le dossier Le phénomène du cloud computing ou informatique "dans le nuage" prend de plus en plus d’ampleur, notamment à cause de la crise sanitaire qui a augmenté l’utilisation et les dépenses dans le cloud, mais qu’est-ce exactement ? Aujourd’hui, quand vous utilisez votre adresse mail ou votre téléphone, vous utilisez la technologie du cloud, une sorte de gigantesque mémoire informatique à laquelle on peut accéder de n’importe où...