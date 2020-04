L’équipe de Soprism n’est pas composée de médecins ou de sociologues, mais plutôt d’une sorte de “profiler” du web. La start-up, co-fondée par Jonathann Mingoia s’intéresse aux audiences des réseaux sociaux, Facebook et Instagram en particulier.assure le jeune entrepreneur qui n’en est d’ailleurs pas à sa première étude de profiling.

Mais celle qui est livrée ici permet de mieux comprendre le comportement des Belges à l’heure du confinement. “Nous avons comparé les utilisateurs sur base d’un premier profiling réalisé en janvier – avant que le confinement soit de mise – et un second réalisé en avril, pendant le confinement. Entre les deux périodes, nous avons constaté qu’il y avait 100 000 Belges de plus connectés à ces réseaux”, explique Jonathann Mingoia. Précisément 7 millions et 100 000 personnes qui ont donc, selon cette étude, des habitudes sociales adaptées à la vie à la maison, notamment lorsqu’on est parent.