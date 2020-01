Depuis pluseurs heures, le réseau social Instagram est en folie et, en particulier, toutes les stars d’Hollywood qui se prêtent au jeu d’un nouveau mème à la mode lancé par la chanteuse américaine Dolly Parton, intitulé le "Dolly Parton Challenge".

Le concept? Il est très simple : sur un post Instagram, il faut mettre 4 photos de profil différentes, chacune étant adaptée à un réseau en particulier. Donc une photo professionnelle pour son compte LinkedIn, une pour ses amis pour celui de Facebook, une photo flatteuse et artistique pour Instagram et une dernière dans laquelle on est “attirant” pour Tinder.

Voici le poste d'origine de la chanteuse américaine Dolly Parton

Plusieurs stars qui ont repris l'idée de manière assez originale