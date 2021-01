Selon le rapport annuel du spécialiste du secteur AppAnnie, les utilisateurs de smartphones ont dépensé 143 milliards de dollars pour leurs applications en 2020 (+20% en un an). Une accélération de 2 à 3 ans en seulement 12 mois, due notamment à la numérisation de la vie économique et sociale durant la pandémie.

Selon cette étude, la durée quotidienne moyenne passée sur les mobiles a bondi de 20% dans le monde.

De plus en plus sur les jeux vidéos

L'utilisation du mobile augmente parmi toutes les générations d'utilisateurs, mais les applications les plus utilisées diffèrent: Twitch, Discord, Snapchat, Tiktok et l'app de gestion de la vie scolaire Pronote pour la génération Z (personnes nées au tournant du millénaire) ; Leboncoin, LinkedIn, AliExpress, Vinted et l'application de la Caisse d'allocations familiales pour les millennials (25/35 ans) ; et enfin une application de messagerie, un antivirus, Météo France et l'app de traçage TousAntiCovid pour la génération X et les "Baby boomers".

Le rapport note également la croissance toujours considérable des dépenses et du temps passé sur les jeux vidéo sur mobile, du titre occasionnel (Among Us, Roblox) au jeu "core" (PUBG, Call of Duty Mobile). Le marché de la publicité sur mobile a également augmenté de 95% aux Etats-Unis ou encore de 165% en France, dans un marché pourtant affecté économiquement par l'épidémie de Covid-19.