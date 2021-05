Libre Eco week-end | Le dossier

L’application Clubhouse existe depuis un peu plus d’un an. Aux dernières nouvelles, le succès international de ses salons "selects" de discussion audio lui a permis de lever des fonds auprès du fameux groupe de capital-risque technologique Andreessen Horowitz. Une opération menée en début d’année, qui la valorise à plus de 4 milliards de dollars. Son succès ne sera toutefois confirmé que lorsque sera abordée l’étape de la monétisation, mais visiblement, il y a là un appétit d’auditeurs potentiels pour des tribunes et des tribuns. Au point que les géants des réseaux sociaux tentent actuellement de copier la recette Clubhouse.