Le nom du Centre Européen des Consommateurs (CEC) Belgique est actuellement usurpé par des fraudeurs qui tentent de gagner la confiance des consommateurs pour leur soutirer de l'argent, met en garde mercredi cet organisme. Il conseille de ne jamais partager ses coordonnées bancaires avec des inconnus.

Certains consommateurs ont reçu un appel, soi-disant du CEC, les invitant à partager leurs informations bancaires, notamment leur code PIN, et à utiliser leur lecteur de carte en vue d'obtenir un remboursement, explique le Centre. Il s'agit d'une arnaque au phishing (ou hameçonnage) car le CEC ne demande jamais ce genre d'informations sensibles par téléphone. Les arnaqueurs qui se livrent à cette pratique le font souvent par téléphone mais également par email et n'hésitent pas à utiliser le nom d'instances reconnues pour gagner la confiance de leurs victimes. Le CEC recommande de ne jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone, en particulier à des inconnus, et de ne jamais utiliser son lecteur de carte lorsque cela est demandé par téléphone.