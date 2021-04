Après avoir convaincu de nombreux utilisateurs dans le monde avec sa technologie de chargement rapide et ses fonctions photographiques de haut niveau, OPPO fait de même en Belgique avec la nouvelle série Find X3. eDes smartphones qui t épateraconviennent autant les aux cinéastes pro que qu’aux les photographes du dimanche, grâce à avec un rendu de couleurs d’une précision et d’un éclat inégalés.

Au jardin botanique de Meise en cette journée lumineuse, Denys est l’un des chanceux Belges à s’être procuré l’un des premiers smartphones Oppo Find X3 Pro disponibles sur le territoire. Voyez-le, dans notre vidéo, explorer les possibilités chromatiques de ce téléphone de haut niveau, qui peut capturer et afficher jusqu’à un milliard de couleurs. C’est 62 fois plus que la plupart des téléphones des marques concurrentes, qui prennent en charge autour de 16 millions de couleurs.

Oppo, une marque née à Shenzen en 2004 et rapidement devenue leader du marché chinois, a lancé son premier smartphone téléphone mobile en 2008. Depuis, elle n’a cessé d’affiner le produit pour développer une gamme de téléphones smartphones qui se démarquent notamment par leurs performances photo et vidéo et qui ont peu à peu conquis trois continents. Le smartphoneLa série Oppo Find X3 Pro, se présentant dans un élégant design inspiré de l’aérospatial, aux lignes futuristes, est le plus récent modèleest la plus récente cuvée. En plus de la qualité photo et vidéo, le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite sont En plus de la qualité photo et vidéo, il est dotés d’une technologie de chargement ultra-rapide.

Un milliard de couleurs

Denys n’en croit pas ses yeux. La photo qu’il vient de prendre d’un luxuriant paysage botanique est d’une précision foudroyante. Les verts explosent, et le bleu du ciel est aussi éclatant que nuancé. C’est la force du Find X3 Pro, qui capte toutes les tonalités d’une couleur pour en offrir une représentation la plus exacte et la plus fourmillante possible.

Non seulement cela assure une précision des couleurs, mais cela permet aussi d’obtenir de meilleurs résultats dans des conditions lumineuses difficiles, que l’environnement soit faiblement éclairé ou qu’au contraire la forte luminosité entraîne un risque de surexposition.

Capter un paysage naturel pendant votre jogging du midi, quand le soleil est à son zénith, est un jeu d’enfant avec la série Find X3. Finies les images aux couleurs aplaties par un excès de lumière : elles sont riches en nuances et en détails, faisant voir les paysages dans toute leur épaisseur et toutes leurs dimensions, avec un dosage réaliste des ombrages et une exposition idéale. Le bleu du ciel est électrique, les blancs ne sont pas surexposés, et l’image est profondément vibrante.

Comment est-ce possible ?

Le Find X3 Pro dispose d’un puissant appareil photo de 50 mégapixels. C’est bien au-delà de ce qu’offrent les marques concurrentes L’appareil se constitue en fait de quatre caméras, disposées à l’intérieur d’un cratère incurvé au design élégant. Un premier capteur ultra grand-angle permet des prises de vue larges sans négliger les détails de l’image. Un deuxième capteur grand angle s’y ajoute, formant ainsi le double capteur principal à 50 mégapixels, qui fait exploser les couleurs. La microlentille et le téléobjectif complètent l’appareil, pour des clichés de qualité en prise de vue rapprochée ou en mode zoom.

Pour décupler les capacités de ces capteurs, le Find X3 Pro utilise l’intelligence artificielle et ajuste automatiquement les tonalités de couleur, pour faire correspondre le ton à l’atmosphère de la scène. C’est particulièrement utile quand vous photographiez votre neveu en train de souffler les bougies sur son gâteau d’anniversaire ou quand vous captez l’ambiance électrisante d’une soirée festive. Les couchers de soleil ou les mouvements des vagues sur l’eau sont aussi sublimés. Oppo se donne la mission de vous laisser garder ces moments en mémoire de la manière la plus fidèle qui soit. Une véritable immersion dans les plus beaux souvenirs de votre vie.

Des couleurs au quotidien

Si le Find X3 Pro magnifie vos photos et vidéos, il ajoute aussi de la couleur à votre vie par la vitalité de l’affichage sur son écran de verre, qui donne du relief aux couleurs tout en leur conférant un aspect naturel. En tout temps, il évite la saturation, pour prendre soin de vos yeux. Il s’ajuste aussi automatiquement à votre environnement lumineux.

Comme Denys, vous ne voudrez plus jamais voir le monde dans ses couleurs d’avant. Consultez le site web d’OPPO pour connaître toutes les spécificités techniques de la série OPPO Find X3 et entrez dans la révolution en marche.