Le 4 mai est véritablement devenu la journée mondiale de Star Wars. A l'occasion de cette date particulière pour les amateurs de l'univers des films, la société de télécoms Money.co.uk a établi le classement des lieux de tournage les plus méconnus, en Europe et dans le monde. Pour y parvenir, l'entreprise a classé les lieux en fonction du nombre de hashtags les mentionnant sur Instagram.

En Europe, la destination la plus méconnue du public est le Palais de Caserte. Plus connu sous le nom de "palais royal de Naboo" dans l'épisode I La Menace fantôme, il est situé dans la région de Naples, en Italie. Il est suivi de deux destinations moins "exotiques" : Hardangerjøkulen (Norvège) et Eyjafjallajökull (Islande), respectivement visibles dans l'épisode V et VII. Le top 5 est complété par la Villa del Balbianello (épisode II, Italie) située au nord Milan, et Reynisfjara (R1), là encore en Islande.

La Tunisie, trésor caché...

Mais au niveau mondial, c'est sans conteste la Tunisie qui reste le lieu de tournage le plus méconnu des fans. Pas moins de cinq lieux de tournage se trouvent dans le top 10 des endroits les moins mentionnés dans les publications Instagram. On peut notamment citer Sidi Jemour (épisode IV), La Grande Dunne (épisode IV) et Onk Jemal (épisode I), tous les trois sous la barre des 100 hashtags.

Un chiffre qui semble encore plus insignifiant une fois comparé aux hashtags du sommet de l'échelle. Le lieu le plus populaire, Fuerteventura (Espagne, Solo), a été mentionné pas moins de 2 883 765 fois. Ce véritable lieu de pèlerinage est suivi par Dubrovnik (Croatie, épisode VIII) et les Dolomites (Italie, Solo), tous deux au-delà des deux millions de hashtags.