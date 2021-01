Il y a un an, Lenovo avait annoncé l’arrivée d’un ordinateur portable dont l’écran serait pliable. En 2021, le voici commercialisé. J’ai eu l’opportunité de l’essayer pendant quelques minutes en compagnie d’un représentant de la firme.

Fermé, il a la taille d’un gros livre (15,82 x 23,6 cm). C’est surtout l’épaisseur que l’on remarque en premier (2,8 cm), au vu de celle des portables vendus aujourd’hui qui rivalisent de finesse.

Cela s’explique par les défis techniques que les ingénieurs du fabricant ont dû relever pour loger les différents composants et pour disperser la chaleur. Il est conforme aux exigences d’endurance et de qualité de la famille de ThinkPad, une gamme d’appareils destinés à un usage quotidien pour le monde professionnel.

Le ThinkPad X1 Fold est entouré d’un étui de protection en cuir. Un pied y est intégré pour le poser verticalement. L’écran est donc pliable. Cela permet d’utiliser l’ordinateur de différentes manières, soit comme un ordinateur portable habituel avec une partie de l’écran relevée et l’autre partie qui affiche le clavier virtuel inclus dans Windows 10, soit comme une tablette, soit en le pliant à la façon d’un livre.

Selon les tests de la firme, l’écran peut être plié plus de 30 000 fois, ce qui représente une durée de vie de plus de 3 ans pour un usage normal.

La disposition des affichages est réalisée au moyen d’une petite icône bleue placée dans la barre des tâches. Il est possible de scinder l’écran en deux pour visualiser deux fenêtres distinctes, de les inverser ou de travailler avec une fenêtre unique.

Travailler à écran ouvert

C’est évidemment la position ouverte qui offre l’écran le plus large et par conséquent la plus grande surface de travail (33,78 cm de diagonale). Un large cadre l’entoure, il renferme les différentes antennes pour le Wifi (en version 6) et la 5G (en option).

Selon les versions, le X1 Fold est livré avec un clavier magnétique Bluetooth. Il peut se placer sur la partie inférieure de l’écran. C’est aussi de cette manière qu’il se recharge et qu’il se transporte, coincé dans l’écran. Si vous êtes un habitué des tablettes, ce n’est pas un accessoire indispensable. Pour les fanas des claviers, c’est tout autre chose.

Le ThinkPad X1 Fold n’est pas destiné à être un ordinateur qui reste sur votre bureau. Il est conçu pour vous accompagner dans votre travail. Il ne remplacera pas une station de travail.

L’appareil intègre un processeur Intel I5 hybride et 8 Go de RAM. La mémoire de stockage commence à 256 Go sous forme de SSD. L’écran tactile est de type OLED et offre une résolution de 2 048 x 1 536 pixels. La caméra est de 5 mégapixels. L’ordinateur prend en charge les stylets. Il dispose de 2 ports USB-C.

Le prix du ThinkPad X1 Fold, sans clavier, débute à 2 829 € TVAC. Un prix élevé justifié par la complexité de la mise au point de l’appareil, mais qui ne refroidira pas les entreprises qui ont fait de l’adoption des nouvelles technologies une image de marque ou ceux qui souhaitent bénéficier des derniers outils informatiques. En lançant un ordinateur dont l’écran est pliable, Lenovo veut aussi démontrer sa capacité d’être précurseur dans un marché concurrentiel.