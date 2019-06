Digital Les vacances sont l’occasion de prendre du temps pour soi. Et si on en profitait aussi pour réaliser de meilleures photos ? Voici dix conseils pour de meilleurs clichés.

On peut considérer qu’il y a deux profils de photographes : d’abord les occasionnels, qui prennent des photos rapidement sans vraiment y réfléchir. Leur but est de photographier le moment présent pour en conserver un souvenir et le partager rapidement. Ensuite ceux qui désirent aussi partager leur souvenir, mais y apportant une touche d’originalité.

Voici dix conseils pour obtenir de plus belles photos :

1. Du soleil, tu te méfieras

Le soleil fournit la lumière indispensable pour impressionner les capteurs des appareils photo et des smartphones. Mais évitez les heures où il est au plus haut et où il produit des éclairages durs et noircit les yeux. Profitez des débuts ou des fins de journée pour que la lumière donne du volume à la scène.

2. Le sujet au centre, tu éviteras.

Naturellement, nous avons tendance à mettre les objets que nous photographions au centre de l’image. N’hésitez pas à les positionner à gauche ou à droite du cadre ou appliquer la règle des tiers. Coupez l’image en trois et positionnez la personne sur une des lignes imaginaires.

© Ian Cumming/Design Pics/Reporters



3. Un avant-plan, tu trouveras.

Évitez le point de vue frontal. Intégrez des éléments situés sur différents plans (arrière-avant). C’est de cette manière que vous créerez une perspective dans l’image pour mieux suggérer l’espace.

4. L’instant T, tu attendras.

Une bonne image est une image dans lequel quelque chose se passe, où il y a de l’interaction entre les éléments et les personnes. Elle doit raconter une histoire. N’appuyez pas trop vite sur le déclencheur. Attendez le bon moment.

5. Plusieurs photos, tu prendras.

N’hésitez pas à prendre plusieurs fois la même photo, surtout si vous photographiez des personnes pour éviter les mauvaises attitudes ou les yeux fermés.

6. Autour du sujet, tu tourneras.

Recherchez le bon angle et le bon cadrage en tournant autour du bâtiment ou de la personne photographiée. Les idées viennent en cherchant et en essayant.

© Design Pics/Reporters 7. Du sujet, tu te rapprocheras.

Les téléobjectifs sont précieux si vous ne pouvez pas vous rapprocher physiquement du sujet que vous désirez photographier. Mais si un simple pas vous permet d’approcher du sujet convoité, faites-le. D’autres perspectives s’ouvriront à vous.

© Design Pics/Reporters 8. Les jambes, tu plieras.

N’hésitez pas à plier les jambes pour être au même niveau que l’enfant que vous voulez immortaliser. Ou à monter sur une chaise pour obtenir une vue en contre-plongée. Recherchez des points de vue différents pour réaliser des images différentes.

9. S’inspirer des autres, tu feras.

Regardez dans les journaux, les magazines, les cartes postales dans les présentoirs. Visitez des expos et décryptez les images que vous voyez. Quel est le cadrage, où est le sujet dans l’image ? Et essayez de reproduire les images qui vous ont marqué.

10. Le droit à l’image, tu respecteras.

Demandez toujours si vous pouvez photographier une personne, que vous la connaissiez ou non.

Bonnes vacances photographiques !