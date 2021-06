Les Finances à la recherche d'informaticiens : "Cette formation participe à la mise en place des services publics de demain” Digital Solange Berger

© BELGA Petra De Sutter, ministre de la Fonction publique et Vincent Van Peteghem, ministre des Finances, ont remis leur diplôme aux 21 nouveaux employés du SPF Finances.

Tout comme le secteur privé, la fonction publique est confrontée à une pénurie de certains profils. “Dans le monde de l’IT, il est très difficile de trouver des programmeurs et tout le monde en cherche. S’ils ne sont pas sur le marché, il faut alors les former”, explique Tony Janssens, Strategic Recruitment Manager EgovSelect, un bureau qui s’occupe du recrutement et de la sélection de profils informatiques pour les entités fédérales. C’est dans cet esprit qu’a été lancé en 2019 le programme de formation Java@Fin. Vingt et un candidats viennent d’achever leur formation et commencent dès ce mercredi à travailler au SPF Finances.