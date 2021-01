Libre Eco week-end | Le dossier

Dans son livre, Gafa : Reprenons le pouvoir ! (*), Joëlle Toledano dresse un état des lieux des conséquences de la domination exercée par la Big tech américaine. Si on met de côté la question des fakes news ou plus largement des contenus illicites, on peut résumer en trois catégories les victimes de ces géants : les consommateurs, les entreprises utilisatrices des plateformes et les sociétés qui ne peuvent concurrencer les Gafa.